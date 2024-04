LIVE Cobolli-Khachanov - ATP Madrid 2024 in DiRETTA | rimonta Medvedev Ancora due match prima del romano

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREEVA (3°DALLE 11.00) LADI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 16:00 Porta in fondo laanche Daniil, che batte 6-3 al terzo Sebastian Korda. Adesso Gauff-Keys e Rybakinadi Flavioopposto a Karen! 13:50 Chiude Bublik 3-6, 7-6, 6-4. Eliminato Shelton! Adesso-Korda e duefemminiledi! 12:32 Ben Shelton e Alexander Bublik in campo sul 6-3, 6-6! Dopodiché, in ordine,-Korda, Gauff-Keys e Beijlek-Rybakinadel ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Di un soffio largo il dritto in uscita dal servizio della diciassettenne. 15-15 Combinazione palla corta-lob di rovescio pregevole della ... Continua a leggere>>

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Andreeva , incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Sogna i quarti di finale Jasmine, che ha ottenuto due convincenti vittorie contro Jimenez Kasintseva e Garcia e proverà a ripetersi contro la baby ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 16.13 E’ tornato in pista Pecco Bagnaia insieme a Franco Morbidelli. 16.12 Ricapitoliamo la classifica dei primi dieci. 1 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:36.4052 Franco Morbidelli ... Continua a leggere>>

live – Paolini-Andreeva 5-2, ottavi Wta Madrid 2024: RISULTATO in diretta - Il live e la diretta testuale di Paolini-Andreeva, incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura).

Continua a leggere>>

live! Paolini-Andreeva: l'azzurra sfida la 17enne russa agli ottavi di finale di Madrid. diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Mirra Andreeva - Jasmine Paolini live su 29/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Continua a leggere>>

CHAMPIONS - Semifinali d'andata su Sky e in streaming su NOW martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio - Di nuovo in campo con la UEFA Champions League 2023/2024. Tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio continua la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, con l’andata delle sem ...

Continua a leggere>>