Israele non invierà una delegazione al Cairo per i colloqui su Gaza | dice un funzionario israeliano

(Di domenica 3 marzo 2024)rinuncia aialsuha deciso di non inviare unaalper partecipare aisul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi da, come confermato da unalla CNN. Il motivo dietro questa decisione è il mancato riscontro da parte di Hamas su L'articolo proviene da News Nosh.

«Non c'è alcuna delegazione israeliana al Cairo» e «non c'è alcun motivo per inviarne una» visto che Hamas non ha ancora fornito la lista degli Ostaggi che ... (iltempo)

