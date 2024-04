Lega Pro - play off | tabellone e regolamento di ogni fase

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon il triplice fischio in tutti e tre i gironi diPro, è stato definito il quadro delle 28 squadre partecipanti aioff quando in palio ci sarà una sola ulteriore promozione in serie B, dopo quelle conquistate in maniera diretta da Mantova, Cesena e Juve Stabia. Il ricorso del Taranto, nel girone C, può ancora cambiare le carte in tavola modificando la classifica finale, motivo per il quale è scontato il posticipo dell’avvio deioff che verrà ufficializzato oggi al termine del Consiglio Direttivo straordinario diPro (ore 12:30), annunciato ieri dal presidente Matteo Marani. Primo turno Girone A (gara unica in casa della squadra che ha ottenuto il migliore piazzamento al termine della regular season; in caso di parità al 90? passa la squadra meglio classificata nella ...

Il Calendario della finale Scudetto Perugia-Monza dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Le migliori otto formazioni della regular season si sono sfidate nei quarti di finale , per poi passare alle ... Continua a leggere>>

ANCONA Un campionato intenso e ricco di colpi di scena, non adatto ai deboli di cuore. Si è chiusa questa sera la Lega Pro per quel che concerne il girone B delle marchigiane . Dopo... Continua a leggere>>

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date , gli orari e come vedere in diretta tv gara-3 dei playoff dell’ Eurolega 2023 / 2024 di Basket . La prima settimana di playoff non ha di certo deluso le aspettative, regalando due giornate ricche di sorprese e colpi di scena: basti pensare che ben ... Continua a leggere>>

Serie C Fermana Pescara: i biancazzurri non steccano (1-3) e si prendono il 6° posto, ai play-off contro il Pontedera - Serie C Fermana Pescara: la squadra di Cascione vince al Recchioni e si prende il 6° posto finale in regular season. Una vittoria legittimata ...

Continua a leggere>>

Slittamento play-off serie C, arriva il comunicato - Arriva il comunicato della lega pro che annuncia l'induzione di un consiglio straordinario di lega che si svolgerà ...

Continua a leggere>>

Serie C verdetti Girone B: la Spal non va ai playoff, retrocessa la Fermana. Marani e il ricorso del Taranto: "Presto le date dei playoff" - Ecco gli ultimi verdetti della stagione regolare di Serie C, con i risultati del Girone B. Cesena promosso in B, playoff (la cui data è a rischio rinvio) per la Torres. Si salva l'Ancona, retrocesse O ...

Continua a leggere>>