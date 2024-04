Le notizie di scienza della settimana

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una nuova mappaLuna, il ruolo del comportamento nell’evoluzione, come migliorare il riciclaggioplastica: l’attualità scientifica, in breve. Leggi

Una nuova mappa della Luna, il ruolo del comportamento nell’evoluzione, come migliorare il riciclaggio della plastica: l’attualità scientifica, in breve. Leggi Continua a leggere>>

Meteo Italia – maltempo in arrivo sul 1 maggio ma per il weekend l’alta pressione dovrebbe rimontare - Meteo - maltempo in Italia nei primi giorni di maggio con maltempo diffuso e intenso, con l'arrivo del weekend possibile miglioramento ...

Continua a leggere>>

Felicità: ecco gli ormoni che ci aiutano raggiungere il top della gioia - Endorfine, serotonina e non solo: per ritrovare il buon umore si può stimolare la produzione delle sostanze che ci fanno stare bene ...

Continua a leggere>>

Wikipedia ha un problema di gender gap - Analysis of the Gender Gap in the Co-Production of Knowledge in the Wikipedias of Spain (W&W), finanziato dal Piano Nazionale I&D&R del Ministero spagnolo della scienza, Innovazione e Università e ...

Continua a leggere>>