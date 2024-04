Beautiful anticipazioni 8 aprile | confronto tra Ridge e Brooke dopo la rivelazione di Steffy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 aprile 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:30 circa su Canale 5.torna domani, lunedì 8, con un nuovo episodio in onda alle 13:30 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 51994 va in onda su Canale 5.: riassunto dell'episodio trasmesso il 7, rivelando le malefatte di Thomas durante la cerimonia di nozze dei suoi genitori, getta scompiglio tra gli invitati, turba irreparabilmente l'aria di festa e i rapporti tra Taylor e. Nel frattempo, Sheila, che si sente reclusa a …