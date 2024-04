L’Argentina insegna - Miss Italia a 60 anni? Mirigliani | interessant - la giovinezza non ha età

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’esempio argentino fa rumore, travalica i confini nazionali e arriva in. Aprire le porta dianche alle sessantenni? Perché no. Lo annuncia Patriziaall’Adnkronos commentando l’elezione aUniverso Buenos Aires di Alejandra Marisa Rodríguez. Avvocata e giornalista, 60portati alla grande, ha vinto la fascia la fascia diUniverso Buenos Aires sbaragliando la concorrenza. Un’impresa ardua ma possibile dopo che al concorso è stata abolita la regola che imponeva che le concorrenti avessero tra i 18 e i 28Universo Buenos Aires ha 60Laargentina rappresenterà la provincia della capitale argentina nel concorso nazionale del 25 maggio, ...

Il dramma dell’ex Miss Italia . In queste ore sta facendo discutere il racconto della bellissima che nel 2005 venne incoronata alla pre senza di Bruce Willis come la più bella d’ Italia . Poi, però, un brutto incidente ha stravolto completamente la sua vita. Era il 2019 quando è stata investita sulle ... Continua a leggere>>

La compagna dell'ex del Toro Alessandro Rosina, lasciò il mondo dello spettacolo dopo la scoperta della malattia del suo primo figlio - Cosa fa oggi l'ex miss italia Edelfa Chiara Masciotta che ha perso il naso per un incidente rischiando la sordità ...

Continua a leggere>>

miss Ecuador a Genova per aiutare i bimbi colpiti dal diabete. Oggi l’incontro con i connazionali - Delary Stoffers, 24 anni, è stata eletta miss Ecuador nel 2023. È a Genova per incontrare la comunità ecuadoriana ligure e come ambasciatrice della Fundación ...

Continua a leggere>>

Alba Parietti: "Una 60enne miss Universo Non c'è nulla di male, in italia sarebbe impossibile" - ''Una 60enne è stata eletta miss Universo Buenos Aires Mi sembra giusto, perché deve esserci un limite l'età Le donne oggi a 60 anni sono attraenti anche perché sono affascinanti, intelligenti, viss ...

Continua a leggere>>