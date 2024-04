Parietti: “Una 60enne miss Universo Non c’è nulla di male, in Italia sarebbe impossibile” - (Adnkronos) – ''Una 60enne è stata eletta miss Universo Buenos Aires Mi sembra giusto, perché deve esserci un limite l'età Le donne oggi a 60 anni sono attraenti anche perché sono affascinanti, inte ...

Continua a leggere>>

miss Universo, patrizia Mirigliani: "Anche miss Italia potrebbe aprire alle 60enni" - L'annuncio della patron del concorso di bellezza dopo l'elezione dell'argentina Alejandra Marisa Rodríguez ...

Continua a leggere>>

Codacons: “Esposto a Vigilanza Rai e Anac dopo dichiarazioni di Presta su Amadeus” - (Adnkronos) – "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio Presta e Amadeus, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma le dichiarazioni di P ...

Continua a leggere>>