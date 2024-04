Klaus Schwab morto ad 86 anni | addio al fondatore del World Economic Forum | la notizia che gira sul web | che lo vedrebbe deceduto o in fin di vita

Oggi danno per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale: news già smentite - Qualcuno oggi dà per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale, ma si tratta di news già smentite da addetti ai lavori ...bufale

LETTERA/ Da Schwab all’Ucraina e Trump, così i media mainstream “governano” un mondo al capolinea - L'inquietante mondo di Klaus Schwab, il Deep State, le elezioni Usa, il capolavoro della disinformazione sull'Ucraina: viene in mente Flaiano ...ilsussidiario