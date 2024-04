De Laurentiis in pressing su Conte | il popolo di Napoli ha scelto | vota Antonio

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAurelio Deavrebbel’uomo della rinascita e del futuro del: è. Il nome del tecnico leccese è sempre presente sul taccuino del patron della Filmauro, nonostante il rifiuto a stagione in corso dell’ex Juve e Inter. Il futuro del tecnico salentino è uno dei grandi temi dell’estate. Dopo un anno sabbatico,sarà uno degli “oggetti” del desiderio dei grandi club europei in vista della prossima stagione e non è un segreto che il presidente delabbia provato, a più riprese, a convincere l’allenatore a prendere in mano la sua squadra dopo l’esperienza negativa con Garcia e Mazzarri., però, dopo aver lasciato il Tottenham, ha preferito restare fermo: non aveva fretta di tornare ...

De Laurentiis in pressing su Antonio Conte , il patron vuole lui come futuro tecnico del Napoli L'articolo De Laurentiis in pressing su Antonio Conte , le ultime novità proviene da ... (forzazzurri)

Potrebbe arrivare nell’ultimo giorno del mercato la svolta per Gianluca Gaetano . Il calciatore del Napoli e il suo agente, hanno più volte sottolineato la voglia di giocare con più continuità che ... (ilnapolista)

C?è chi il Maradona lo vuole lasciare come il patron della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis per costruirsi uno stadio altrove, magari a Bagnoli , e chi invece vorrebbe utilizzarlo di... (ilmattino)

CDS - Calzona punta l'Europa, vuole dare una mano a De Laurentiis e al prossimo allenatore - Secondo Il Corriere dello Sport, Francesco Calzona, allenatore del Napoli, farà di tutto per portare gli azzurri in Europa ed aiutare Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, che ha creduto in lui, ...napolimagazine

pressing - Ravanelli: "Grande risposta del Napoli, si è visto qualcosa dello scorso anno" - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni su pressing, in onda su Italia Uno: "Festa eccessiva per i calciatori del Napoli Una bella soddisfazi ...napolimagazine

De Laurentiis può centrare il terzo colpo più clamoroso della sua storia - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe centrare il terzo colpo più clamoroso della sua storia nel capoluogo campano.areanapoli