La standing ovation per Enrico Berlinguer alla conferenza programmatica di Fratelli d' Italia

(Adnkronos) - E mentre la sala tributava una standing ovation, "mi unisco - ha detto La Russa -, è la coerente continuazione dell'omaggio che il capo della destra rese a Enrico Berlinguer nel giorno della sua scomparsa".

Pescara, 25 aprile. (Adnkronos) - "Chi si chiama Berlinguer il coraggio ce l'ha dalla nascita". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ringraziando la giornalista Bianca Berlinguer presente alla kermesse di FdI per intervistarlo. "I cognomi non si cancellano, in te onoriamo anche la ...

