La festa scudetto dell’Inter segna un ‘prima’ e un ‘dopo’ E sia solo l’inizio!

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le immagini dellasono ancora nitide, dopo quanto visto ieri. Un qualcosa di memorabile, che va di pari passo con la voglia di vedere questa squadra primeggiare ancora. AL MEGLIO – Piazza Duomo con 300.000 persone, 71.686 per Inter-Torino allo stadio, più non si sa quante altre migliaia in giro per Milano durante la parata coi due pullman scoperti. Sono i numeri – impressionanti – della, un qualcosa che si farà fatica a dimenticare. Perché, per imponenza di quanto successo, in Italia una cosa del genere si era vista poche volte. Sicuramente non due anni fa per il Milan, sicuramente quasi mai per la Juventus. Si ricordano la Roma nel 2001, il Napoli un anno fa e l’Italia che vinse i Mondiali nel 2006. Ma di certo ieri si è scritta una ...