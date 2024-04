Festa scudetto Inter - la Figc apre un’indagine sullo striscione di Dumfries contro Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Per possibile violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva, la Procura dellaha aperto una indagine sul comportamento di Denzeldurante ladell’per le strade di Milano. L’esterno neroazzurro mentre si trovava sul pullman della squadra ha raccolto e sventolato unodai tifosi in cui veniva ritrattoHernández con le sembianze di un cane portato al guinzaglio. Un’immagine ritenuta offensiva e su cui immediatamente si era espresso anche il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini: «Non credo si tratti di razzismo, ma di scarso buon gusto», ha detto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio, «sembra che i freni siano andati via. Non si rendono conto di come un gesto di questo tipo produce danno sulle giovani ...