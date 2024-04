Jasmine Paolini vola agli ottavi a Madrid | sfida Mirra Andreeva per continuare il sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) In attesa delle sfide odierne che vedranno impegnati Jannik Sinner e Flavio Cobolli a caccia degli, a sorridere, ieri è stata: la 28enne toscana numero tredici del mondo e dodicesima testa di serie del torneo supera in due set la francese Caroline Garcia 6-3 6-2 e si regala glidi finale del Masters 1000 di. Prossimo ostacolo per l’azzurra la sedicenne russa, numero 43 al mondo, che al terzo turno ha battuto la n.7 del seeding Marketa Vondrousova 7-5 6-1.ha vinto quest’anno il suo primo Wta 1000, a Dubai. E punta Roma, così come il Roland Garros, dove non è mai andata oltre il secondo turno prima di prendere il volo.