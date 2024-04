Jack Reacher | Il Ritorno su Amazon Prima del Gigante della Giustizia!

Ascolti tv domenica 28 aprile: Makari, Lo show dei record, Che tempo che fa - Su Rai 1 è andato in onda Makari. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Lo show dei record. Su Italia 1 jack reacher – La prova decisiva. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha ...

Continua a leggere>>

jack reacher – La prova decisiva: trama, cast e streaming del film - Stasera, domenica 28 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda jack reacher – La prova decisiva, film del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Il film, con protagonista Tom Cruise ...

Continua a leggere>>

'I'm Available': GoldenEye Star Wants a Female 007 in Next James Bond Movie - Janssen does have a lot of experience with physical roles beyond playing one of the villains in GoldenEye. She served as the X-Men franchise's Jean Grey and also played Lenore in the Taken movie ...

Continua a leggere>>