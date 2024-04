Jack Reacher | Alan Ritchson | È un James Bond privo di misoginia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 aprile 2024) La star della serie che adatta le opere scritte da Lee Child ha descritto il proprio personaggio.è la star della serie tvtratta dai romanzi di Lee Child. Un ruolo che sta regdo parecchie soddisfazioni all'attore, che a sorpresa ha dichiarato di non essere interessato ad interpretare un altro personaggio ancor più iconico come quello di, probabilmente destinato ad Aaron Taylor-Johnson. "Mi sento un po' come sefosse ilamericano, è divertente. E non mi sono mai divertito tanto ad interpretare un personaggio. Amo quei thriller d'azione esagerati, i film di spionaggio e i colpi di scena che sono intelligenti e anticipano il pensiero del pubblico. È davvero …