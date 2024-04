Israele-Hamas - in cosa consiste la possibile tregua

Hamas apre alla tregua, Blinken a Riad. Biden sente Netanyahu - Delegazione del movimento islamista attesa al Cairo. Un funzionario: "Non ci sono problemi di rilievo sulla proposta" di Tel Aviv ed Egitto.

Continua a leggere>>

Hamas: "Proposta d'Israele in fase di studio". Blinken: "Decida in fretta su una proposta generosa" - Per il New York Times la Corte dell'Aja sta preparando i mandati arresto per i leader di Hamas e Israele La Corte Penale Internazionale (Cpi) dell'Aja potrebbe far spiccare a breve dei mandati d'arres ...

Continua a leggere>>

In cosa consiste la possibile tregua tra Israele e Hamas - Potrebbe scongiurare l'annunciato assalto di terra israeliano contro Rafah, ma non si tratterà di un cessate il fuoco permanente ...

Continua a leggere>>