Bozza di accordo Israele-Hamas Medio Oriente | cosa prevede l' intesa

I negoziatori: c'è “una bozza di accordo” Israele-Hamas

Roma, 24 febbraio 2024 – Passi in avanti verso una tregua in Medio Oriente. Dopo i negoziati di ieri a Parigi "una bozza di accordo " è stata concordata tra ... (quotidiano)

I negoziatori: c’è una bozza di accordo Israele-Hamas: Feb 24, 2024 M.O. Roma, 24 feb. (askanews) – I negoziatori riunitisi ieri a Parigi hanno raggiunto “una bozza di accordo” con Hamas per un temporaneo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilas ... askanews

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Hamas: «Il piano di Netanyahu per Gaza non funzionerà»: Le notizie di sabato 24 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. • È il 139° giorno di guerra: oltre 29 mila le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre ... corriere

“C’è bozza di accordo per tregua a Gaza”. Media: verso cessate il fuoco temporaneo tra Israele e Hamas: Roma, 24 febbraio 2024 – Passi in avanti verso una tregua in Medio Oriente. Dopo i negoziati di ieri a Parigi "una bozza di accordo" è stata concordata tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco ... quotidiano