Israele - almeno 22 morti nei raid su Gaz -  5 sono bambini Biden ribadisce il no Usa Netanyahu teme il mandato d’arresto dal’Aia

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra trae Hamas, in direttaLe notizie di lunedì 29 aprile sulla guerra trae Hamas, in diretta

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 26 aprile Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 26 aprile 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente. DIRETTA In aggiornamento Continua a leggere>>

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 29 aprile Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 29 aprile 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente. DIRETTA In aggiornamento Continua a leggere>>

GAZA - Hamas annuncia: "Cessate il fuoco Non ci sono problemi importanti sulla proposta di israele ed Egitto" - Un alto funzionario di Hamas ha detto all'Afp che il gruppo palestinese "non ha grossi problemi" con l'ultima proposta di israele ed Egitto per un cessate il fuoco a Gaza. "L'atmosfera è positiva, a m ...

Continua a leggere>>

Medio Oriente, curdi alleati di israele Il ministro Abdulla: “Siamo alleati dell’Iraq” - Così il ministro delle Forze armate curde Peshmerga, ai giornalisti italiani in visita inel Paese per seguire da vicino la missione Prima Parthica ...

Continua a leggere>>

Guerra in israele, le notizie di oggi. Una delegazione di Hamas in Egitto per discutere la tregua. Il Cairo invita anche israele - Lo Stato ebraico conferma la propria posizione: "Intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah" La guerra in Medioriente tra israele e Hamas giunge al giorno 204. Lo Stato ebraico… Leggi ...

Continua a leggere>>