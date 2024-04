Isola dei Famosi | le anticipazioni della sesta puntata - questa sera su Canale 5

L’ Isola dei Famosi 2024 , il reality show condotto da Vladimir Luxuria entra nel vivo con la sesta puntata trasmessa in prima serata su Canale 5. Cosa succederà durante la sesta puntata? Non solo il verdetto del televoto, ma anche il ritiro di Pietro Fanelli e gli scontri tra i naufraghi oramai ... Continua a leggere>>

Cosa succede All'Isola dei Famosi ? Dopo due ritiri forzati (quello di Pietro Fanelli e quello di Francesco Benigno) finalmente arriva una bella notizia! Due naufraghi si starebbero innamorando piano piano in Honduras: ma di chi stiamo parlando? All'Isola dei Famosi potrebbe ben presto nascere la

Questa sera, giovedì 25 aprile, l'Isola dei famosi 2024 non va in onda in quanto giorno festivo. Il reality di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria, tornerà lunedì 29 aprile.

