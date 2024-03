LIVE Sinner-Machac 6-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv – La cronaca divs O’ Connell AD-40 Servizio vincente del ceco. 40-40 Peccato. E’ lungo il pallonetto di rovescio disull’ennesima discesa a rete dell’avversario. 30-40 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del. 15-40 Due palle break. Scappa via il dritto inside in del numero 60 ATP. 15-30 Che errore di, che manda in corridoio il dritto ad avversario battuto. 15-15 Serve and volley ben giocato dal ceco. 0-15 La deviazione del nastro manda fuori tempo. SECONDO SET 6-4SET! Non passa la risposta di rovescio di. Pur non ...