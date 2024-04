Lollobrigida - ' le polemiche su 25 aprile indeboliscono la festa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Finché saranno questi i termini di unaunificante come quella del 25, si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana più che rafforzarla". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francescoa margine dell'evento di presentazione Generali Actgreen, rispondendo ad una domanda sulledi questi giorni. "Questestrumentali servono a qualcuno che non ha altro da dire e quindi diciamo noi non partecipiamo allema partecipiamo invece a festeggiare la ricorrenza. Dopodiché speriamo che si ricominci a parlare dei problemi degli italiani e delle opportunità come quella di oggi per il mondo agricolo", ha spiegato.