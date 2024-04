Inter Torino - Calvarese | Rosso Tameze? Non mi spiego una cosa

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato le decisioni arbitrali di Marchetti in Torino Fiorentina con la sua analisi a Tuttosport Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato le decisioni arbitrali di Marchetti in Torino Fiorentina con la sua analisi a Tuttosport. Le sue ... Continua a leggere>>

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Orsato nella partita tra Napoli e Torino Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Orsato nella partita tra Napoli e Torino. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «Una settimana fa, le furenti ... Continua a leggere>>

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato su Tuttosport la direzione di Torino - Juve fatta dal fischietto Maresca Gianpaolo Calvarese , ex arbitro, ha commentato su Tuttosport la direzione di Torino - Juve fatta dal fischietto Maresca. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «La conduzione di gara è ... Continua a leggere>>

Juve Milan, calvarese promuove Mariani: «Ha confermato tutta la sua affidabilità» - Juve Milan, l’ex calvarese, ha promosso la direzione di gara di Mariani nella sfida di ieri pomeriggio allo Stadium Dalle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro calvarese, ha promosso la direzione di ...

Continua a leggere>>

Juve Milan, calvarese: «Mano Florenzi Il tocco c’è, vi spiego» - Gianpaolo calvarese, ex arbitro, ha analizzato gli episodi successi durante la gara dell’Allianz tra Juve e Milan. Le sue parole: ANALISI – «Solo un episodio fra le due aree di rigore: il tocco con il ...

Continua a leggere>>

SKY - calvarese: "Carnesecchi su Nico come Piccoli su Thiaw, per me quelli non sono falli" - Gianpaolo calvarese, ex arbitro di Serie A, è intervenuto a Sky Sport per chiarire i due episodi arbitrali del primo tempo di Atalanta-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia, attualmente su ...

Continua a leggere>>