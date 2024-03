Napoli-Torino | l’analisi di Calvarese | «Orsato? Faremo fatica a trovarne uno come lui»

(Di sabato 9 marzo 2024) Gianpaolo, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara dinella partita traGianpaolo, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara dinella partita tra. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «Una settimana fa, le furenti polemiche di Cairo dopo-Fiorentina, e la risposta di Rocchi, che aveva fermato Marchetti. Questa settimana, il designatore ha scelto di mettersi al riparo da ogni rischio con la scelta di(e di Valeri al Var) per il match del Maradona tra. Il direttore di gara di Schio adotta la solita gestione “all’europea”, fischiando 22 falli. Inoltre riesce sempre a chiarire le sue ...

CDS - Napoli, il passo falso con il Torino non cambia i giudizi positivi su Calzona: Napoli - Il Corriere dello Sport analizza il pareggio tra Napoli e Torino: "Per Calzona un passo falso nella disperata marcia di avvicinamento alla zona Champions. Ma, a dispetto della classifica, ciò ...napolimagazine

Zielinski, il polacco ha la testa altrove: prestazione opaca: Il calciatore polacco non ha brillato nella gara contro il Torino, prestazione deludente da parte del centrocampista. Il Napoli non han brillato contro il Torino. L'edizione odierna del Corriere dello ...areanapoli

Napoli-Torino 1-1, addio Champions La reazione dei napoletani al Maradona | VIDEO: Napoli Torino 1-1, gol di Kvaratskhelia e Sanabria, gli azzurri non vanno oltre il pareggio e forse sprecano l'ultima possibilità di rimettersi in carreggiata per un posto in UEFA Champions League. Ad ...msn