(Di domenica 7 aprile 2024) Pontedera (Pisa), 7 aprile 2024 –strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nella zona di Pontedera:nel tamponamento inintorno alle 19. L’è avvenuto tra Pontedera e Montopoli in direzione di Firenze. Tre i feriti, apparentemente non gravi. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

Incidente in galleria sulla Fipili, coinvolti quattro veicoli - Pontedera (Pisa), 7 aprile 2024 – Incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno nella zona di Pontedera: quattro i veicoli coinvolti nel tamponamento in galleria intorno alle 19.lanazione

Tamponamento in galleria sulla Sora - Cassino, feriti due ragazzi - Un incicente si è verificato intorno alle 18 di oggi, domenica 7 aprile, sotto la galleria Capodichino fra Atina e Belmonte Castello, lungo la superstrada Sora-Cassino. Due le ...ilmessaggero

Incidente in A14, lavori in galleria dopo l'incendio: chiuso il tratto Pedaso-Grottammare in entrambe le direzioni. Oggi 3 km di coda - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di ripristino della galleria "Vinci", dalle 23 di oggi, domenica 7 aprile, alle 5 di lunedì ...corriereadriatico