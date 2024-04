Incendio autocarro nella notte | non si esclude il dolo E a Cavallino auto in fiamme

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un'altrabruciatae unincendiato nel Salento dove si è consumata l'ennesimadi fuoco. In entrambi i casi non si eslude l'origine...

Incendio auto nella notte: una Ford bruciata dalle fiamme - Un'altra auto bruciata nella notte e un autocarro incendiato nel Salento dove si è consumata l'ennesima notte di fuoco. In entrambi i casi non si eslude l'origine dolosa. Casarano A Casarano invece ...

Doppio incendio notturno, alle fiamme una Fiesta e un autocarro: si indaga sulle cause - Tutto è accaduto attorno alle 3.20 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è intervenuta per fronteggiare l’incendio che stava ...

Brucia autocarro per trasporto animali a Casarano: i vigili del fuoco intervengono - CASARANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 00.45 a Casarano (Le) per l'incendio di un autocarro sulla SP174 via Supersano. Il mezzo era adibito al trasporto di animali, ...

