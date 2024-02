Salento | tre spaccate nella notte | autocarro utilizzato per sfondare le vetrate dei distributori

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tre- di cui una con furto - avvenute in rapida successione nel cuore dellaa Galatone. E a finire nel mirino dei malviventi, questa volta, sono state tresituati in...

Dichiarando una falsa assunzione come braccianti agricoli , 1.228 persone sarebbero riuscite a truffa re l'Inps per oltre sette milioni di euro, ... (quotidianodipuglia)

Maxi selezione dedicata al settore turistico e ristorativo in tutti i centri per l’impiego della provincia di Lecce: la prima Recruiting week, suddivisa su 4 giornate, con orari dalle ore 14 alle ore ...“Nella maggior parte di ulivi campionati dalla Regione Puglia e che hanno mostrato sintomi di disseccamento, il batterio Xylella fastidiosa (sottospecie pauca) non è stato rilevato”: lo dice ora una r ...Tre spaccate - di cui una con furto - avvenute in rapida successione nel cuore della notte a Galatone. E a finire nel mirino dei malviventi, questa volta, sono state tre distributori situati ...