(Di lunedì 29 aprile 2024) Pare essere inilS24 da 128 GB in giro per il, stando ai segnali che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. Provando a fare il punto della situazione, occorre ricordare che all’inizio di quest’anno,ha lanciato la serieS24 e, nella maggior parte dei mercati, questi telefoni hanno fatto il loro esordio con una capacità di archiviazione di base di 256 GB. Le versioni da 128 GB dei telefoni sono state realizzate solo per pochi mercati e ora sembrano raggiungere l’India, in attesa di capire quale sarà il trattamento riservato ad altri mercati. Cosa sappiamo sull’delS24 da 128 GB nel: presto apparizione in ...

Occorre fare molta attenzione, in queste ore, tra coloro che dispongono di un Samsung Galaxy che in queste settimane ha ricevuto l’aggiornamento con One UI 6.1. Un problema relativo alla recente interfaccia rilasciata dal colosso coreano, più in particolare, riguarda la funzionalità Cartella ... Continua a leggere>>

Già era nell’aria la notizia di un’ Uscita anticipata per il Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 ma ora ne è giunta una piana conferma da una fonte autorevole come SamMobile. Il sito del settore tecnologico, che già aveva annunciato un possibile evento Unpacked nella prima parte della prossima ... Continua a leggere>>

samsung Galaxy Z Fold6, Flip6 e Ring: spunta la possibile data di presentazione - Secondo recenti notizie, samsung si sta preparando per il suo prossimo evento Galaxy Unpacked, che dovrebbe tenersi il 10 luglio a Parigi. L'evento precede strategicamente l'inizio delle Olimpiadi ...

Continua a leggere>>

Nessun miglioramento per le batterie del futuro samsung Galaxy S25. Il problema I costi - Si era parlato - in occasione dell'uscita di S24 Ultra - dell'introduzione di una nuova ... A causa dei costi elevati per dare vita a questa tecnologia, samsung ha preferito rimandarla ai dispositivi ...

Continua a leggere>>

In uscita anche il samsung Galaxy S24 da 128 GB nel mondo - Pare essere in uscita anche il samsung Galaxy S24 da 128 GB in giro per il mondo, stando ai segnali che abbiamo avuto modo di raccogliere di recente. Provando a fare il punto della situazione, occorre ...

Continua a leggere>>