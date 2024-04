Altro problema per i Samsung Galaxy con One UI 6 1 | fix in uscita

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) Occorre fare molta attenzione, in queste ore, tra coloro che dispongono di unche in queste settimane ha ricevuto l’aggiornamento con One UI 6.1. Unrelativo alla recente interfaccia rilasciata dal colosso coreano, più in particolare, riguarda la funzionalità Cartella protetta. Secondo le informazioni raccolte oggi, verrà risolto con un prossimo aggiornamento. Sui dispositivi aggiornati a One UI 6.1, alcuni utenti si sono lamentati di non poter più eliminare il proprio profilo di cartella protetta. Occhio alla funzionalità Cartella protetta per icon One UI 6.1: aggiornamento in arrivo Altra questione da affrontare in fretta, dunque, dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi già proiettate verso One UI 6.1 per il pubblico. Per chi non lo ...