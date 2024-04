STRASBURGO – Un voto cruciale al Parlamento Europeo ha messo in luce divergenze significative tra i partiti italiani sulla questione delle ingerenze russe in Europa . Durante la sessione plenaria tenutasi oggi, le delegazioni di Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle hanno scelto di astenersi ... Continua a leggere>>

In attesa che domenica Giorgia Meloni sciolga la riserva sulla propria candidatura alle europee, a Pescara è iniziata la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia . All'interno dell'imponete villaggio sul mare non sembra su guardi molto al futuro, ma si parla di quanto fatto in 18 mesi di ...

In italia la destra punta anche all'intelligenza artificiale - Il governo Meloni vuole la possibilità di legiferare su tutto ciò che riguarda la formazione e le intelligenze artificiali. Una mossa che sembra parte del progetto di occupazione culturale della destr ...

Da destra si tende la mano: "Troppo odio, Berlinguer avversario leale…" - Da Pescara, dove c'è stata la convention di Fratelli d'italia, la risposta che arriva è tutt'altro che rancorosa anzi si prova a tendere la mano e a cercare di calmare un'atmosfera che rischia di ...

Pro Vita in consultori e ospedali, le opposizioni in Liguria chiedono di non applicare il decreto - La regione era stata una delle prime a far partire l'iter di una legge sulla linea della norma varata dal governo ...

