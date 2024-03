Perugia | va in cerca di asparagi e trova 2 etti di cocaina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024va, hato. Circa 180 grammi di polvere, confezionati in tre involucri sottovuoto. È la scoperta fatta da un cittadino che si era addentrato in una zona di campagna, alla periferia di, con l’intento di raccogliere. Mentre stava camminando, con gli occhi puntati verso il basso, nella vegetazione ha notato i tre pacchi. Avvicinandosi per controllare, ha potuto verificare che all’interno c’era della sostanza in polvere. A quel punto, secondo quanto riferisce la questura, il cittadino ha avvisato il numero unico di emergenza per segnalare l’insolito rinvenimento. Gli agenti intervenuti sul posto hanno recuperato gli involucri per poi consegnarli ai colleghi del gabinetto di polizia scientifica per verificare ...