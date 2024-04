Ilva riparte - stretta sul cavaliere bianco   

I sindacati, con i vertici nazionali, incontrano questa mattina a Taranto il commissari o di Acciaierie d?Italia in amministrazione straordinaria, Giancarlo Quaranta , nominato nei giorni scorsi... Continua a leggere>>

Tarantini Time Quotidiano riparte domani , dopo una interruzione, il Treno Nastri 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.Attualmente l’impianto processa circa 150mila tonnellate di bramme d’acciaio al mese che poi divengono coils, rotoli. Un ... Continua a leggere>>

Ex ilva, in arrivo altri 150 milioni. I commissari: piano industriale da 6 milioni di tonnellate entro il 2026 - Nell’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati il governo annuncia l’arrivo di altre risorse, la norma attesa per la prossima settimana. I rappresentanti dei ...

Continua a leggere>>

Le fabbriche. La grande industria va in pausa. Lunghi stop per Mirafiori e ilva - La frenata dell’industria rischia di peggiorare. A Taranto lunghe ferie e ponte fino al 5 maggio. Stellantis chiude fino al 3 giugno per assenza di ordini ...

Continua a leggere>>

Ex ilva, a Taranto riparte la stagione degli scioperi - TARANTO - I manutentori della rete ferroviaria dell’ex ilva si fermano, i dipendenti della Semat, una delle imprese più grandi dell’indotto incrociano e le braccia e gli ambientalisti con la rete dell ...

Continua a leggere>>