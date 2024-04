Ex Ilva | riparte domani Treno Nastri 2 | situazione resta critica

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 7 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano, dopo una interruzione, il2 nello stabilimento exdi Taranto, ora Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.Attualmente l’impianto processa circa 150mila tonnellate di bramme d’acciaio al mese che poi divengono coils, rotoli. Un quantitativo nettamente inferiore alle 500mila tonnellate mensili del passato, quando era in attività anche il1. Ma oltre questi livelli per ora non si può andare poiché, con un solo altoforno in marcia, il 4, e per giunta a passo ridotto, da lavorare – come acciaio – c’è davvero poco. Questo a conferma di come ladell’acciaieria resti. Ripartirà infatti un altro altoforno, il 2, ma solo nei prossimi mesi, ...