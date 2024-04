Del Debbio Minacciato Dal Trapper | Baby Touchè Cacciato Dallo Studio!

(Di sabato 6 aprile 2024) Del: l’ospite in, il, si è avvicinato al conduttore con fare minaccioso. Delha quindi dovuto mandarlo via! A Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del, c’è stato un vero e proprio scontro che rischiava di degenerare trapadovano di origini marocchine, e lo stesso conduttore. Il cantante ha avuto un atteggiamento molto minaccioso nei confronti di Delche alla fine l’ha invitato ad uscire. Delgli si ...

News Tv. Durante la puntata in onda giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio, nello studio di Rete 4 ha avuto luogo una scena a dir poco imbarazzante. Durante l’intervista al trapper Baby ... (tvzap)

Baby Touché dopo la lite con Del Debbio a Dritto e Rovescio: “Sono stato pagato, ho preso più soldi del conduttore” - La lite tra Paolo Del Debbio e il rapper Baby Touché ha reso turbolenta la puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 4 aprile ...fanpage

La lite trash tra Del Debbio e Baby Touché, il trapper cacciato dal programma: «Io pagato più del conduttore in un mese» - Il trapper ha poi continuato sulla linea della provocazione e delle offese: « Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese ...corriere

“Non accettare i bimbi al ristoranti è egoismo”/ Malucelli: “Preoccupata da questa anaffettività” - La professore Malucelli e la numero due del Moige, Elisabetta Scala, ospiti di Uno Mattina in Famiglia per parlare di ristoranti, bimbi e cani ...ilsussidiario