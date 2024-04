Il design | un tesoro che vale 3 | 14 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Italia patria dele Milano la sua capitale. Stando al report "Economy 2024", il settore3,14e conta 63.485 occupati. Le imprese sono 17.312, con una particolare concentrazione in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. In un solo anno, tra il 2021 e il 2022, le vendite del settore sono cresciute del +27,1%, ovvero quasi il doppio della media comunitaria (+14,4%). A Milano si concentra il 18% del valore aggiunto del settore sul territorio nazionale. Al secondo posto per numero di imprese, la provincia di Roma (6,6%), a cui seguono Torino (5%), Firenze (quarta per quota di imprese, 3,1%, quinta per valore aggiunto, 2,9% e settima per occupazione, 2,6%), Bologna (quinta per quota di imprese, 2,8%, quarta per valore aggiunto, 3,7% e occupazione, 3,6%).