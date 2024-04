La mostra di Altagamma espone le icone del sistema produttivo italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Visto che i meriti vanno sempre riconosciuti e che in questo caso non lo sono stati abbastanza, è importante sottolineare che l’idea primigenia della Giornata del Made in Italy, inaugurata ieri in pompa magna al ministero di via Veneto con ladima che in realtà si protrarrà per tutta la settimana, è di Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana. Fu lui, oltre un anno fa, in una riunione dell’esecutivo della fondazione che riunisce le imprese del lusso(centodiciannove con l’ingresso recentissimo di Canali), a proporne l’istituzione. L’idea venne portata al ministro Adolfo Urso e naturalmente fu accolta. E come avrebbe potuto essere altrimenti in un ministero che reca inscritto il “made in” nella propria missione, identificata con il genetliaco di Leonardo da Vinci e annunciata nel corso ...