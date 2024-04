(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - "Sono onorata di annunciare oggi la partecipazione diFrancesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all'". Così il presidente del Consiglio Giorgiain un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana del G7. "Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l'invito dell'Italia. La sua presenza - sottolinea ancora- dà lustro alla nostra nazione e all'intero G7. È la prima volta, nella storia, che un pontefice partecipa ai lavori del Gruppo dei 7 e il Santo Padre lo farà nella sessione 'outreach', quella aperta anche ai paesi invitati e non solo ai membri del G7. Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale ...

Francesco torna in Puglia al G7 sessione open sull'Intelligenza Artificiale - papa Francesco tornerà per la quinta volta in Puglia per partecipare al G7 nella sessione aperta a tutti i Paesi sull'Intelligenza Artificiale.

Vannacci: «Classi separate per aiutare gli alunni bravi e i disabili». Lega divisa, critiche anche da Cei, Fdi e Forza Italia - Mi permetto di dire, con papa Francesco, che l'inclusione è segno di civiltà ... alle attività di governo di Giorgia meloni l'Italia cambi questa Europa. La conferenza programmatica del partito ha ...

Il papa al G7 sull'intelligenza artificiale. L'annuncio di meloni - In un video in cui illustra i temi che saranno affrontati dalla presidenza italiana, la premier ringrazia il pontefice per l'adesione, la prima per ...

