Il nuovo Patto Europeo Dieci azioni essenziali per centrare i ’goal’ della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) La strada è tracciata, ma bisogna accelerare. È questa l’indicazione che arriva da tutti i report riguardandi lo stato di avanzamento dei vari Paesi verso gli obiettivi diinseriti nell’Agenda 2030. Già, perchè il documento firmato dalle quasi 200 naderenti all’Onu non può essere disatteso, se vogliamo dare un futuro alle giovani genere al nostro Pianeta. In particolare, in Europa ci sonoevidenti disparità: i Paesi del Nord Europa toccano punte dell’80% nella soddisfazione degli obiettivi dell’Agenda, altrove - Italia compresa - siamo attorno al 70%. Lo scenario globale sempre più incerto - tra conflitto ucraino e medio orientale - non facilita certo l’assunzione di misure drastiche, ma questo non deve spaventare. Bisognerà correre, e fissare - complice ilassetto politicoe dell’Unione ...