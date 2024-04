Amplifon pone la sostenibilità a servizio delle persone | ecco il nuovo piano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Listening Ahead”, “ascoltare in anticipo” i bisogni dell’ambiente ecosì da prevenirli e curarli. E’ un approccio da “medico” quello con cuiha scritto il suodi. Con “Listening Ahead”, infatti, la multinazionale italiana guidata da Enrico Vita leader nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, fissa venti nuovi obiettivi ESG in quattro aree,ndosi tre differenti orizzonti temporali: 2026, 2028 e 2030. La strategia si articola in: prodotti e servizi,, comunità ed etica. Vita: “Laè nel Dna di” “Laè parte integrante dell’attività quotidiana di un’azienda come la nostra, che serve ogni anno circa un ...