Il falso servizio sul ministro Giorgetti che guadagna somme mostruose grazie a un’app di Elon Musk

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il 25 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di un presuntotelevisivo in cui la giornalista e conduttrice del TG La7 Ninfa Colasanto avrebbe annunciato che «Giancarloin segretoa una presunta applicazione di«che effettua transazioni sul mercato azionario con un tasso di successo del 95%». Successivamente, nel filmato compare una presunta testimonianza di Giancarlo, in cui ildell’Economia e delle Finanze confermerebbe «le possibilità offerte da questa piattaforma di investimento», ringraziando «per aver scelto il nostro Paese come primo Paese nel quale l’app comincerà a ...

Baldassarri: “A Bellaria tasse al massimo e niente investimenti” - E’ tutta in salita la corsa del candidato sindaco del centro-sinistra a Bellaria-Igea Marina Ugo Baldassarri. Ne è perfettamente consapevole dopo quindici anni di governo della destra: dieci anni con ...

Un Paese della Brianza pronto ad ospitare due esponenti della politica - Il prossimo 4 maggio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo giorgetti, farà tappa a Giussano, in Brianza, per un incontro nella sala consiliare alle ore 18. Questa visita non solo offri ...

Tariffe Tari, ok alla proroga per i Comuni al 30 giugno - Passa dal 30 aprile al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari. La commissione Finanze del ...

