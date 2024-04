ID@Xbox Digital Showcase | data a orari dell’evento sui giochi indie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 aprile 2024) Microsoft ha annunciato il prossimo IGN x ID@. Ladedicato al mondo degliper PC è fissata per il il 29 aprile alle 19:00 italiane. Sarà possibile seguire l’evento tramite i canali ufficiali di IGN USA, come Twitch, YouTube, Twitter e molti altri. Per il momento i videoconfermati sono Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals Lost Records Bloom & Rage e altri. 33 Immortals, fonte: Thunder Lotus GamesL’anno scorso il IGN x ID@si è rivelato un grande evento che ha svelato tantiinteressanti. Era stato mostrato il simulatore spaziale Everspace 2,il nuovo gioco di Hellboy, Web of Wyrd e l’aggiornamento ...