Un gol di Cianci condanna i giallorossi | sanniti terzi - ma occhio al ricorso del Taranto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNulla da fare per un brutto Benevento che al ‘Massimino’ è stato sconfitto 1-0. Decisiva una rete dinei minuti di recupero del primo tempo. Nella ripresa lo spartito della gara non è cambiato di molto nonostante i cambi di Auteri che ha cercato di alzare il baricentro della squadra. L’unica emozione l’ha regalata un calcio da fermo di Ciano che quasi in zona Cesarini ha terminato la sua corsa sulla traversa. Dopo questo ko, il Benevento ha chiuso il suo cammino nella regular season al terzo posto, ma il verdetto non può essere considerato definitivo. In sospeso c’è ancora ildelal Collegio di Garanzia dello Sport: se al club ionico saranno restituiti almeno due degli attuali quattro punti di penalizzazione sarà il club pugliese a chiudere al terzo posto scavalcando il ...