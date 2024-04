Highlights gara-4 Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 116-122 | NBA Playoff 2024 VIDEO

(Di lunedì 29 aprile 2024) Glidel match tra-4 della serie di primo turno deidi NBA finisce 116-122 per i T’Wolves, che chiudono la contesa sul 4-0 e ora attendono la vincente tra Nuggets e Lakers. Anthony Edwards domina con 40 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Karl-Anthony Towns ne aggiunge 29 punti (con 10 rimbalzi), mentre in doppia cifra vanno anche Jaden McDaniels (18) e Mike Conley (10). Devin Booker realizza 49 punti con 5 rimbalzi e 6 assist, Kevin Durant è autore di 33 punti e 9 rimbalzi e 5 assist.SportFace.

Il video con gli Highlights di gara-4 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets , valevole il primo turno dei Playoffs della NBA 2023/ 2024 . Trascinati dai 30 punti di LeBron James, i gialloviola si sono imposti per 119-108 e hanno ottenuto la prima vittoria della serie, tentando di riaprirla. Non è ... Continua a leggere>>

Playoff NBA, Anthony Edwards: schiacciata paurosa per mandare a casa Phoenix. VIDEO - Anthony Edwards ha suggellato una serie da assoluto dominatore contro Phoenix con una prestazione da 40 punti in gara-4, chiudendo definitivamente con una torreggiante schiacciata per il +4 a poco più ...

A Jerez la consacrazione di Bagnaia, con la 'C' maiuscola - Vincere a casa di Marquez, battere nel corpo a corpo uno dei campioni di grandi di sempre è la consacrazione con la C maiuscola. Pecco di fatto non ne avrebbe avuto bisogno ma il successo di oggi, che ...

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 116-111 highlights: Harden e George decidono un match pazzo nel finale! – VIDEO - Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 116-111 highlights: le azioni principali della sfida di gara 4 del primo turno di playoff di Western Conference NBA 2024.

