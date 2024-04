Hamas - la proposta di accordo è ancora in fase di studio

L’Egitto ha invitato una delegazione israeliana a partecipare oggi al Cairo nell’ambito dei negoziati in corso per un accordo per la restituzione degli ostaggi detenuti da Hamas . Dovrebbe essere presente anche una delegazione dello stesso gruppo terroristico palestinese, da cui si attende una ... Continua a leggere>>

8.31 Un funzionario dell'ufficio politico di Hamas , Izzat al-Risheq, ridimensiona le notizie sul presunto ok all'ultima proposta di tregua di Israele e Egitto. Citato dal quotidiano Haaretz, al-Risheq ha chiarito che "la proposta è ancora in fase di studio" . La prima fase dell'accordo dovrebbe ...

23.00 Il gruppo armato palestinese non ha "alcun problema di rilievo" con l'ultima Proposta di Israele ed Egitto per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas all'Afp. "L'atmosfera è positiva, a meno che non ci siano nuovi ostacoli israeliani. Non ci sono problemi ...

Continua a leggere>>