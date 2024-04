Guida TV Sky e NOW 28 Aprile - 4 Maggio | Penélope Cruz - Moonage Daydrea - Indiana Jones

(Di lunedì 29 aprile 2024)TV SKY / NOW 28- 42024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.Domenica 28sarà un'occasione da non perdere con la maratona "Buon Compleanno" su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Questa celebrazione dei 50 anni dell'attrice spagnola ti offrirà sei dei suoi film più iconici, a partire dalle 15:00. Sarà un ...

Contributo d'accesso - a Venezia, Brugnaro: «Abbiamo visto turisti alzare il Qr code felici di aver pagato». Il videoracconto del primo giorno Contributo di accesso, finita la prima giornata, ecco come è andata: 113mila arr ...

Continua a leggere>>

MotoGp di Jerez, il risultato della gara: vince Bagnaia su Marquez, cade Martin - Dopo le 15 cadute della Sprint, si torna in pista per la gara. Marquez in pole, Bagnaia vuole il riscatto. Jorge Martin cerca di scappare ...

Continua a leggere>>

Israele, migliaia in piazza per rilascio ostaggi e voto anticipato. Blinken domani in A. Saudita - Meirav Svirsky, sorella dell'ostaggio Itay Svirsky ucciso mentre era rapito, ha chiesto al governo israeliano di non inviare forze a Rafah per evitare la morte di altri ostaggi. Einav Zangauker, madre ...

Continua a leggere>>