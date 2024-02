Su Canale 5 arrivano il trio reduce dalla partecipazione a Sanremo 2024 e l' attore e regista tornato al cinema con Succede anche nelle migliori famiglie

C'è posta per te 2024: ospiti stasera sesta puntata, 24 febbraio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel sabato sera di5, alle 21.35, torna l’appuntamento con C’è posta per te. Come da format, al centro dello show giunto alla ventiseiesima edizione ci sono le storie di gente comune che si rivolge al programma per riallacciare i rapporti con una persona cara o per regalarle un momento speciale. Maurizio Costanzo intervista la moglie Maria De Filippi e lei si commuove X ...

Porto Canale, via alle manifestazioni di interesse per la concessione di 174mila metri quadri: Via alle manifestazioni d’interesse per la concessione di 174mila e 700 metri quadri del Porto Canale di Cagliari (inaugurato lo scorso luglio) con tredici lotti divisi in quattro categorie. unionesarda

Dopo Terra Amara arriva Endless Love: Tutto sulla Nuova Soap Opera Turca di Canale 5: Ecco tutto ciò che sappiamo su Endless Love, la soap opera turca che presto prenderà il posto di Terra Amara su Canale 5. comingsoon

Terra Amara: viaggio tra i dolci amori della soap turca di Canale 5: Quali sono le storie d'amore di Terra Amara che hanno segnato il cuore di Zuleyha Viaggio tra le love story della soap turca di Canale 5. superguidatv