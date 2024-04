Guida TV Sky Cinema e NOW | Oppenheimer - Lunedi 29 Aprile 2024

Trovare le location per i set di Vanina . Un vicequestore a Catania è stato facile. Allo scenografo della miniserie tv (tratta dai gialli di Cristina Cassar Scalia e in onda su Canale 5) è bastato puntare sugli scorci e sui monumenti più belli della città etnea. Prima scelta: collocare l’ingresso ... Continua a leggere>>

Nel sabato sera di Canale 5, alle 21.35, torna l’appuntamento con C’è posta per te 2024. Come da format, al centro dello show giunto alla ventiseiesima edizione ci sono le storie di gente comune che si rivolge al programma per riallacciare i rapporti con una persona cara o per regalarle un momento ...

Continua a leggere>>