GRUBER | FARMI CHIAMARE LILLINA? NON SONO LA BERLINGUER E NON HO CERTI OSPITI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ogni sera Lillidoppia e a volte triplica negli ascolti Bianca. Non contenta, la conduttrice di Otto e Mezzo lancia una frecciata alla collega, da questa stagione passata a Mediaset. Il riscontro auditel è tra il mediocre e il disastroso, se si esclude il blocco fisso del martedì sera con Mauro Corona. Ma Lillisi farebbe” come fa lo scrittore con la sua “Bianchina”? “Ti faresti?”, così Geppi Cucciari., ospite a Rai3, non coglie subito. “Stavo facendo riferimento all’altra parrocchia, dove c’è lo scrittore con le camicie che chiama Bianca Bianchina”.non ha dubbi e con espressione seria risponde: “No, no, ma non avrei neanchecosì perché ...