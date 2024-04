Lilli Gruber a Geppi Cucciari | Farmi chiamare ‘Lillina’ come fa Bianca Berlinguer con Corona? No - ma non avrei neanche ospiti così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Giovedì 18 aprile su Rai3 è andato in onda un nuovo appuntamento di “Splendida Cornice”. Il talk show lungimirante diha ospitato per una lunga (e scomoda) chiacchierata la giornalista. Da inizio anno il volto di La7 è in ondadi consueto in access prime time dal lunedì al venerdì con il suo “Otto e mezzo”. A far la differenza però è l’arrivo della concorrenza, dal momento che su Rete4 nella stessa fascia oraria è approdatacon “Prima di domani”. Proprio per questo motivoha voluto parlare dell’argomento durante l’intervista: “Ti farestina?”. Il riferimento è inevitabilmente a Mauro, il quale chiama ...