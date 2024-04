Brescia - conserva 407 mila euro di gratta e vinci perdenti | La storia di Mario

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Un potenziale tesoro. All’apparenza sembra tale. Migliaia di tagliandi ammucchiati uno sopra all’altro. Mazzette su mazzette. Ma è la rappresentazione di un fallimento, che diventa monito, insegnamento. Sono tagliandi delche hanno avuto soltanto un effetto: fare perdere migliaia di… “Ecco qui 362di. E qui ci sono i tagliandi comprati prima del 2002, novanta milioni di lire, ovvero altri 45. Li prenda lei, sparga questi nelle piazze. Che gli altri giocatori sappiano come si riduce chi insegue il sogno di unata che non arriva mai. Si fermino in tempo, si facciano aiutare”, è la spiegazione con cui ...

