Tiebreak - Novak Djokovic e Coco Gauff sono le star di copertina del gioco

(Di lunedì 22 aprile 2024) NACON e Big Ant Studios hanno rivelato ledella cover di, ildi tennis ufficiale di ATP e WTA, affermando che gli atleti sulladel titolo saranno nello specifico. Oltre a questa informazione, publisher (quipresenti tutti gli annunci del Nacon Connect 2024) e team di sviluppo hanno affermato che questo sarà l’unico videogame di tennis dove si potrà impersonare Jannick Sinner, capofila di un di un impressionante roster di oltre 100 giocatori professionisti, il più vasto di sempre. Oltre ai già citati, Sinner e, cinomi come Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos ...

